لا مثيل لها في العالم.. سلحفاة برأسين في مركز للحياة البرية بالولايات المتحدة (فيديو)

لا تزال سلحفاة نادرة ذات رأسين على قيد الحياة وتحرك أرجلها الست بعد خروجها للحياة في مركز بيردسي كيب للحياة البرية في ماساتشوستس قبل أسبوعين.

وقال العاملون بالمركز إن السلحفاة، وهي من الأنواع المهددة في الولاية، تتغذى جيدا على الديدان والخضراوات.

ويعمل الرأسان بشكل مستقل، ويخرجان لاستنشاق لهواء في أوقات مختلفة، كما يوجد داخل جسم السلحفاة نظامان معويان لتغذية الجسم.

وأفادت صحيفة "كيب كود تايمز" بأنه بعد التفقيس يتم إرسال هذه السلاحف إلى مراكز رعاية مختلفة لتتم مراقبتها قبل إطلاقها في الربيع.

وذكرت أن العاملين بالمركز سيواصلون مراقبة السلحفاة في الأسابيع المقبلة، ويأملون في إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمعرفة المزيد عن نظام الدورة الدموية لديها.

المصدر: "رويترز"