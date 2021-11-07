الكويت.. الأمن يلقي القبض على بريطانية جراء قيامها بكتابة آية قرآنية على ساقها

ألقت الشرطة الكويتية القبض على مقيمة بريطانية، بتهمة انتهاك حرمة الأديان، إثر قيامها بكتابة آية قرآنية على ساقها، حسب ما أفادت صحيفة "الراي".

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وفي تفاصيل الواقعة، أبلغ أحد المواطنين عن مقيمة بريطانية شاهدها بأحد المستشفيات الخاصة في الكويت، وذلك بعد أن لاحظ آيه قرآنية مكتوبة على ساقها بشكل "تاتو".

وانتقل رجال الأمن إلى مكانها وتم ضبطها وإحالتها للمركز الأمني، حيث تم تسجيل قضية انتهاك حرمة الأديان ضدها.

المصدر: "الراي" الكويتية