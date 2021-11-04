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الكويت.. ضبط شخصين حولا منزليهما لمتجري مخدرات (صور)

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الكويت.. ضبط شخصين حولا منزليهما لمتجري مخدرات (صور)
Reuters
الكويت.. مكافحة المخدرات تضبط شخصين حولا منزليهما إلى متجري مخدرات
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ضبط عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في ظل الحملات والجهود الأمنية المستمرة والمكثفة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لملاحقة مهربي وتجار المخدرات، تمكن قطاع الأمن الجنائي والمتمثل في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطنان وبحوزتهما في بيان يوم الخميس، أن قوات الأمن حجزت 5 كيلوغرامات من مادة الحشيش ونصف كيلوغرام من مادة الشبو و750 حبة من مؤثرات عقلية مختلفة الأنواع و30 غراما من بودرة الكيميكال و5 غرامات من مادة الكيميكال و5 أقراص ترامادول و3 أقراص كبتاغون.

وأشارت إلى أن المعلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية.

وأكدت أنه وبمواجهة المتهمان بما تم ضبطه بحوزتهما اعترفا بأنها تخصهما بقصد الإتجار والتعاطي.

المصدر: RT

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