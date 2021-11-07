الأردن.. الجهات المختصة تلقي القبض على مطلوب خطير ومسلح

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن في الأردن أن قوة أمنية نفذت فجر اليوم عملية نوعية في إحدى مناطق شرق العاصمة عمان لإلقاء القبض على مطلوب خطير ومسلح متهم بـ (21) طلب قضائي.

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وتشمل القضايا المتهم فيها المطلوب، تجارة وترويج المواد المخدرة وإطلاق عيارات نارية على المواطنين والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ومقاومة والاعتداء على الموظفين.

وأضاف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن، أن العملية نفذت اليوم بعد أن قامت الأجهزة الأمنية المختصة وعلى مدار أسابيع بوضع خطة أمنية محكمة مبنية على معلومات استخبارية أكدت وجود المطلوب المتواري عن الأنظار منذ مدة في أحد المنازل في البادية الوسطى.

مشيرا إلى أنه وفور وصول القوة للموقع حاول المطلوب الفرار وتم التعامل معه وفقا لقواعد الاشتباك والسيطرة وإلقاء القبض عليه وتفتيش المكان ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وعملة أجنبية مزيفة تعود للشخص نفسه.

إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المطلوبين المتواجدين برفقة الشخص الرئيسي.

وأشادت مديرية الأمن العام بتعاون المواطنين ونبذهم لأفعال أولئك الخارجين عن القانون مما ساعد في اتمام العملية.

المصدر: "خبرني"