مصر.. حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما حول ارتداء الحجاب (صورة)

نشرت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة عبر خاصية استوري بموقع "إنستغرام" صورة لها وهي مرتدية الحجاب بصحبة والدها احتفالا بعيد ميلاده، وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي".

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وبدأت أزمة حلا شيحة ووالدها عندما أعلن الأخير مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "حروف الجر" على إذاعة "نجوم إف إم"، أن ابنته لم ترتد الحجاب، وأنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان ستخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله.

وأضاف شيحة، إنه لم يتحدث مع ابنته حلا منذ 3 أشهر، وبالتحديد وقت أزمة فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني، مضيفا أنه يتمنى من الله أن يوفقها في حياتها.

من جانبها نشرت الفنانة، صورة جديدة لها بالحجاب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، تزامنا مع تصريحات والدها معلقة: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله".

وقد تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع الصورة، حيث كتبت الفنانة هنا شيحة "حبيبتي يا أجمل قلب"، بينما علقت الفنانة جومانة مراد "حبيبتي ربنا يسعد قلبك"، والفنانة هنا الزاهد "ربنا يسعدك يا أطيب قلب"، والفنانة عبير صبري "ربنا يسعد قلبك"، والفنانة أروى جودة "ربنا يسعد قلبك وروحك دائما يا رب".

المصدر: الوطن