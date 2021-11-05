مصر.. محكمة الاستئناف تقبل طعن محمد رمضان

قضت محكمة مستأنف شمال الجيزة بقبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم إلزامه بسداد 12.5 مليون جنيه لشركة "العدل جروب"، على خلفية فسخ تعاقد فيلم "بطل عادي".

إقرأ المزيد

وكانت محكمة شمال الجيزة الابتدائية قضت بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 12.5 مليون جنيه لشركة الإنتاج الفني المذكورة على خلفية إخلاله بالتعاقد معها على فيلم "بطل عادي".

وألزمت المحكمة رمضان برد 500 ألف جنيه للشركة تقاضاها كمقدم للعقد، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 6 يوليو 2020.

كما ألزمت المحكمة رمضان بدفع 12 مليون جنيه للشركة تعويضا، وألزمته بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

المصدر: الأهرام