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محمد رمضان يكشف عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة (فيديو)

مجتمع

محمد رمضان يكشف عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة (فيديو)
محمد رمضان
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كشف الفنان المصري محمد رمضان عن مصير المضيفتين اللتين رقصتا معه في الطائرة في طريقه إلى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

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وقال رمضان في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "المضيفات لم يخسرا عملهما، وهما واحدة ألمانية وأخرى تركية، وسعداء بالفيديو، وبعتوا للتيم بتاعي إنهم مبسوطين بعدما اتشهروا في مصر، دلوقتي بيمشوا في مطار القاهرة الناس بتسلم عليهم، اتبسطوا واستمتعوا".

وفي وقت سابق، شارك الفنان المصري متابعيه على حسابه عبر "إنستغرام"فيديو من داخل طائرته الخاصة، خلال توجهه إلى مدينة الغردقة على البحر الأحمر، ظهر فيه وهو يرقص مع مضيفات طائرته الخاصة، على وقع أغنيته الشهيرة "يا حبيبي".

وعلق على الانتقادات التي وجهت له على إثر ذلك قائلا: "بتبسط طول الوقت بحب اسمع ميوزيك".

المصدر: RT

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