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محمد رمضان يرد لأول مرة على فيديو المضيفات الراقصات المثير للجدل

مجتمع

محمد رمضان يرد لأول مرة على فيديو المضيفات الراقصات المثير للجدل
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علق الفنان المصري محمد رمضان على الانتقادات التي وجهت له مؤخرا بسبب رقصة مع المضيفات في الطائرة، والجدل الكبير الذي أثاره.

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وقال رمضان: "بتبسط طول الوقت بحب اسمع ميوزيك".

وعن أغنية جو البنات، الأغنية الرسمية لـ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قال "مبسوط أن الأغنية أول إنتاج لـ يونيفرسال ميوزك، أول أغنية عربية، وبشكر مهندس نجيب ومهندس سميح".

وقد تصدرت الأغنية تريند "غوغل"، أحد محركات البحث على جوجل، والتي تم عرضها خلال الدورة الجديدة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي

وتأتي أغنية محمد رمضان، في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي "ريد وان"، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، بينما يتولى حسام الحسيني إخراج الكليب

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021، أمس الخميس، حيث عرض حصريًا عبر قناة ON، وشارك في الحفل عدد كبير من النجوم، منهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وأمينة خليل، ومنة شلبي، وأروى جودة، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، ومايان السيد، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، وآخرين.

المصدر: الوطن

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