شاهد.. الفنان المصري محمد رمضان يرقص مع مضيفات طائرته الخاصة

شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه بفيديو من داخل طائرته الخاصة، خلال توجهه إلى مدينة الغردقة في البحر الأحمر لحضور مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الخامسة.

ونشر رمضان الفيديو على حسابه عبر "إنستغرام"، وظهر فيه وهو يرقص مع مضيفات طائرته الخاصة، على وقع أغنيته الشهيرة "يا حبيبي".

وعلق على الفيديو قائلا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

وسيقدم رمضان أغنية الدورة الخامسة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 والذي سيشهد العديد من المفاجآت، وسيقدمها بمشاركة مطرب عربي، حيث انتهى من تسجيلها قبل أسابيع قليلة.

وأثار الفنان محمد رمضان ضجة بعد إعلانه ترشيحه لجائزة أفضل فنان في إفريقيا، وأفضل تعاون وأفضل فيديو كليب عن أغنية "يا حبيبي"، كما طالب جمهوره بالتصويت له حتى يحصل على هذه الجائزة.

المصدر: "القاهرة24" + RT