"درب الزلق".. مطعم في موسم الرياض 2021 تكريما للفنان الراحل عبد الحسين عبدالرضا

كرس موسم الرياض 2021 مسمى "درب الزلق"، ليكون أحد المطاعم الخليجية التي تمثل واجهة عالمية تستقطب زوار "بوليفارد رياض سيتي"، تخليدا لذكرى النجم الكويتي الراحل عبد الحسين عبدالرضا.

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وتحيط بواجهة المطعم أسوار الحديقة الخارجية التي يستمتع زوارها بالجلسات الخارجية المزودة بإضاءات ليلية تزيد ألق المكان، وتضفي على زواره ألوانا من البهجة والسرور.

ويحتوي المطعم على متحف، يزينه مجسم للفنان الراحل عبدالرضا بالحجم الطبيعي وبتفاصيله الدقيقة، ويتيح لزواره التقاط الصور التذكارية المليئة بالجماليات التي تعكس هوية المكان والتاريخ الحافل بالإنجازات التي أصبحت جزءا من التاريخ الكويتي والخليجي.

ويضم المطعم أكثر من 300 صورة متنوعة بين التكريمات التي حققها عبدالرضا، ومن مسلسل "درب الزلق"، وأخرى يعود تاريخها لأكثر من 50 عاما، فيما خصصت الجهة المقابلة للأوسمة والدروع التذكارية التي تقلدها الراحل منذ بداية مسيرته الفنية التي تجاوزت 6 عقود.

وتمثل سيارة "المرسيدس" التي تستقبل الزوار في مدخل "درب الزلق"، والتي كان يستقلها عندما تعرض لمحاولة الاغتيال وهو متجه لتقديم مسرحية "سيف العرب" العام 1992، واحدة من أكثر الفصول صعوبة في حياة الراحل، والمركبة الأشهر في مسيرته.

المصدر: الراي