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مصر تشهد جريمة بشعة جديدة

مجتمع

مصر تشهد جريمة بشعة جديدة
Globallookpress
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لقيت فتاة مصرعها، بمحافظة الدقهلية، متأثرة بإصابتها بحروق بعد يومين فقط من اتهامها لشقيقها بسكب بنزين عليها وإشعال النار بها لخلاف على الميراث.

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وجرى نقلها إلى مستشفى علاج الحروق التابع لجامعة المنصورة، في حالة خطيرة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، فيما تمكنت مباحث قسم شرطة الكردي من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مادة قابلة للاشتعال لوجود خلافات بينهما على ملكية منزل.

وتداول أهالي كفر الكردي مقطع فيديو تظهر فيه المجني عليها، والنار مشتعلة بها، وهي خلف بوابة مدخل عقار ولم يتمكن أحد من إنقاذها.

المصدر: "الوطن"

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