شاهد.. نشر أول صورة للمجني عليه في جريمة الإسماعيلية في مصر

نشرت وسائل الإعلام المصرية الصورة الأولى لضحية جريمة القتل البشعة في محافظة الإسماعيلية بمصر إثر قيام شخص بقتله وفصل رأسه عن جسده، وسط حضور كبير من الأشخاص في الشارع.

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وقالت جيهان مصطفى زوجة المجني عليه، أنه ذهب لشراء عيش، وعلمت بالحادث عن طريق احد الجيران، وذهبت فورا لمكان الحادث فوجدته ملقى على الأرض وجسده مفصول عن رأسه.

وأضافت أن زوجها هادئ جدًا ويتمتع بسمعه طيبة بين الجميع، ولديه 7 أبناء، مطالبة بالقصاص لزوجها وإعدام الجاني، الذي لا تربطه أي علاقة بزوجها.

وكشفت التحريات والبحث الجنائي عن أن سبب حادث الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حيث قام شخص بذبح آخر وفصل رأسه عن جسده هو الأخذ بالثار من المجنى عليه.

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث أن سبب جريمة شارع البحري بمحافظة الإسماعيلية هو انتقام الجاني من المجنى عليه، بسبب قيام الأخير بعلاقة غير شرعية مع أخت وزوجة القاتل.

أمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بالإسماعيلية.

المصدر: صدى البلد