ابنة الفنانة المصرية سهير البابلي تكشف تفاصيل وضعها الصحي

كشفت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة المصرية سهير البابلي تفاصيل حالة والدتها الصحية، مؤكدة أنها دخلت المستشفى وغرفة الرعاية المركزة قبل 5 أيام.

وقالت في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إن والدتها تعرضت منذ ما يقرب من شهر إلى بوادر غيبوبة، وخلال هذه الفترة تعرضت لبعض المضاعفات، وتم إخضاعها للعديد من الفحوصات.

وأضافت أن الفحوصات التي أجريت لوالدتها أكدت وجود مياه في الرئة وضعف بعضلة القلب، مشيرة إلى أن حالتها ساءت منذ 5 أيام وحدث توقف بعضلة القلب للحظات، وهو ما استدعى دخولها وحدة الرعاية المركزة.

وأشارت ابنة الفنانة إلى أن الزيارة ممنوعة عن والدتها، لافتة إلى أنها تدخل للاطمئنان عليها ورؤيتها لدقائق.

وطلبت نيفين الناقوري من محبي وجمهور والدتها الدعاء لها بالشفاء، مؤكدة أنها أعلنت عن مرض والدتها حتى لا تحرمها من دعاء محبيها وجمهورها الكبير.

المصدر: "اليوم السابع"