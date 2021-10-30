مصر.. حل لغز "الجثث المذبوحة" في "الحي الراقي"

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رجل أقدم على قتل شخصين في منطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا يفيد بالعثور على الجثتين، الأولى لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، والثانية لزوجته، مقتولين داخل الفيلا الخاصة بهما في منطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح.

وقال المبلغ إنه خلال مروره على المساكن التي يعمل على حراستها في الفترة الليلة، لاحظ أن باب الفيلا محل الواقعة، مفتوحا لساعة متأخرة من الليل، بشكل يثير الريبة، حيث أن أصحاب المسكن غير معتادين على ذلك، فاقترب من الباب وكرر النداء على صاحب الفيلا، وعندما لم يرد أحد، قرر الدخول لاستطلاع الأمر، فعثر على جثث الزوجين.

وكشفت التحريات الواقعة، وتبين أن المتهم يعمل فني دش، ويقيم في منطقة السنوسية على طريق القصر في مدينة مرسي مطروح، والتي تقع فيها الفيلا مسرح الجريمة.

في غضون ذلك، ألقت القوات الأمنية المصرية القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، بينما جرى تحرير المحضر القانوني اللازم حول الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المصدر: المصري اليوم