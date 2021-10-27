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بالفيديو.. سعودي وزنه 500 كلغ ناشد الملك لمساعدته يتمكن من المشي بعد 6 سنوات من الحرمان

مجتمع

بالفيديو.. سعودي وزنه 500 كلغ ناشد الملك لمساعدته يتمكن من المشي بعد 6 سنوات من الحرمان
Reuters
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تمكن مواطن سعودي وزنه 500 كلغ من القدرة على المشي من جديد بعد 6 أعوام من المعاناة بسبب السمنة، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية شارك فيها أكثر من 60 طبيبا وممرضا وفنيا.

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ونشر رئيس الجمعية السعودية لجراحة المناظير عبد الله الضحيان، مقطع فيديو للمواطن السعودي منصور الشراري الذي ظهر خلال مقطع الفيديو يسير على قدميه وسط تهليل من الأطباء المتواجدين حوله.

وكتب الضحيان تعليقا على الفيديو: "الحمد لله منصور الشرارى من بعد عدم مشيه لمدة 6 سنوات، من 3 أشهر بدأت بعلاج طبيعي ورياضة وحمية واجريت العملية من شهر وهو الآن يستعد الرجوع لأهله".

وأضاف: "جهد أكثر من 60 طبيبا وممرضا وفنيا، وليس جهد شخص ولكن جهد الجميع".

وكان المواطن السعودي منصور عودة الشراري البالغ من العمر 40 عاما، ناشد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في شهر يوليو الماضي بالتدخل، ومساعدته في العلاج داخل المملكة أو خارجها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشراري يعاني من السمنة المفرطة، إذ يبلغ وزنه ما يقارب النصف طن، ومنذ 5 سنوات يشكو من آلام ومتاعب صحية دون أن يجد استجابة من قبل السلطات الصحية في البلاد.

وكانت مدينة الملك فهد الطبية أعلنت تجاوبها مع حالة المواطن منصور الشراري، وقبولها معالجته.

المصدر: صحيفة عاجل+تويتر

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