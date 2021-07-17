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مواطن سعودي يناشد عاهل البلاد وولي عهده التدخل لإنقاذه - فيديو

مجتمع

مواطن سعودي يناشد عاهل البلاد وولي عهده التدخل لإنقاذه - فيديو
Reuters
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان
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ناشد المواطن السعودي منصور عودة الشراري الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان التدخل، ومساعدته في العلاج داخل المملكة أو خارجها.

وروى أنه في أحد المرات ولدى مراجعته أحد المستشفيات في الرياض، سألوه: "هل معك مرافق، فأجابهم مستغربا كلا.. وحين استفسر عن الأمر قالوا له لكي يحمل جثتك في حال وفاتك، فارتعب وانصرف".


وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشراري يعاني من السمنة المفرطة، إذ يبلغ وزنه ما يقارب النصف طن، ومنذ 5 سنوات يشكو من آلام ومتاعب صحية دون أن يجد استجابة من قبل السلطات الصحية في البلاد.


من جهتها، أعلنت مدينة الملك فهد الطبية تجاوبها مع حالة المواطن منصور الشراري، وقبولها معالجته.


المصدر: وكالات

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