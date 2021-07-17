مواطن سعودي يناشد عاهل البلاد وولي عهده التدخل لإنقاذه - فيديو

ناشد المواطن السعودي منصور عودة الشراري الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان التدخل، ومساعدته في العلاج داخل المملكة أو خارجها.

وروى أنه في أحد المرات ولدى مراجعته أحد المستشفيات في الرياض، سألوه: "هل معك مرافق، فأجابهم مستغربا كلا.. وحين استفسر عن الأمر قالوا له لكي يحمل جثتك في حال وفاتك، فارتعب وانصرف".

المواطن /منصور عودة الشراري يناشد خادم الحرمين الشريفين ولي العهد محمدبن سلمان بسرعة علاجه داخل المملكة اوخارجها pic.twitter.com/tUJzuQaAir — الموجز السعودي (@saudistuff) July 16, 2021



وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشراري يعاني من السمنة المفرطة، إذ يبلغ وزنه ما يقارب النصف طن، ومنذ 5 سنوات يشكو من آلام ومتاعب صحية دون أن يجد استجابة من قبل السلطات الصحية في البلاد.

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"منصور الشراري" ..مصاب بالسمنة المفرطة يسرد تفاصيل معاناته في أحد المستشفيات عندما ذهب لإجراء عملية "التكميم".#صحيفة_المدينةpic.twitter.com/O5jNRsqz3y — صحيفة المدينة (@Almadinanews) July 17, 2021



من جهتها، أعلنت مدينة الملك فهد الطبية تجاوبها مع حالة المواطن منصور الشراري، وقبولها معالجته.

مدينة الملك فهد الطبية تتجاوب مشكورة مع حالة المواطن منصور الشراري التي قمنا بنشرها اليوم و تعلن قبول حالته. pic.twitter.com/t4JJOVLGpw — الموجز السعودي (@saudistuff) July 16, 2021



المصدر: وكالات