شاهد ماذا فعل المصريون بفستان نجلاء بدر المثير للجدل (صورة)

أقدم الباعة المصريون على تقليد فستان الفنانة نجلاء بدر التي أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائي، وانتشرت نسخ منه بشكل كبير ليلحق بفستان رانيا يوسف، الذي أثارت به الجدل عام 2019.

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وبائعو الملابس عبر الإنترنت، الفستان المقلد وتفاصيل ومكان شراؤه، وكان سعر يبدأ الفستان من 110 ويصل إلى و190 جنيها و210، حتى 270 جنيها.

وشبه متابعوها الفستان بأنه مثل الكوتشينة، أو الكمامة التي جرى ارتداؤها في غير موضعها، وانتشر الفستان على نطاق واسع بين مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما ردت عليه نجلاء بدر أنها لم تقصد ذلك، بل حاولت عدم ارتداء فستان مفتوح ولافت للنظر، لأن فساتين السواريه عادة ما تكون مفتوحة، ويحاول الفنانون تقفيلها.

وانتشر فستان شديد الشبة بفستان نجلاء بدر، وسمي على اسمها، ويباع أيضا في محلات العتبة وفي الأسواق الشعبية الأخرى بسعر زهيد.

الفستان المقلد يتميز بأنه غير كاشف للجسم، كما أن الخامات المستخدمة فيه رخيصة الثمن، وهو شبيه له، ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة.

المصدر: الوطن