المغرب.. ضبط أطنان من القنب الهندي بإقليم وازن (صورة)
Reuters
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تمكنت الجهات المختصة التابعة للدرك الملكي بإقليم وزان المغربي من حجز أكثر من 50 طنا من القنب الهندي وكمية من مخدر الشيرا بأحد المناطق الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة أسجن بالإقليم.
وأفادت مصادر لصحيفة "هسبريس" بأن هذه العملية مكنت كذلك من حجز سيارة خفيفة وتوقيف الشخص المتورط في القضية.
وتبعا للمصادر ذاتها، فقد جرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية لتوقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: "هسبريس"
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