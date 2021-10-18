الشرطة المغربية تضبط 1355 كيلوغراما من الكوكايين بميناء طنجة

أعلنت الشرطة المغربية اليوم الاثنين عن إفشال عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز ما مجموعه طن و355 كيلوغراما من مخدر الكوكايين.

وأفاد بيان للشرطة بأن إجراءات المراقبة والتفتيش أسفرت عن الاشتباه في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أوروبية.

وكانت الحاوية المذكورة قد انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق، ما مكن من اكتشاف وحجز شحنات الكوكايين المهربة ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المهربين في بلد الشحن أقدموا على كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارات الجمارك على أبواب الحاويات الموجهة للتصدير، ليتسنى لهم شحن مخدر الكوكايين في واحدة أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون قد خضعت للمراقبة وتم ختمها، وبعد ذلك يتم إعادة وضع أختام جديدة لكن بطريقة مزيفة وغير مشروعة.

المصدر: "هسبريس"