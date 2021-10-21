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باحثة مصرية .. استحالة أن نساوي بين الرجل والمرأة

مجتمع

باحثة مصرية .. استحالة أن نساوي بين الرجل والمرأة
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أكدت الباحثة المصرية في شؤون المرأة سحر ناصر أن خدمة ربة المنزل لزوجها وبيتها وأولادها هو أكبر جهاد في سبيل الله وعلى بعلها القيام بواجبه على أكمل وجه 

 

الباحثة المصرية قالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين بعد تصريحاتها التي أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي:

"رعاية الزوجة لزوجها هي فطرة وغريزة وتأجر عليه حسنات من الله ربنا خلق الرجل وخلق المرأة

واستحالة أن نساوي نحن بين الرجل والمرأة لو احنا قومنا بالأدوار الشرعية العرفية للرجل وللمرأة الحياة هتستوي وممكن حالات الطلاق في هذه اللحظة هتختفي وتكون نادرة

الزوجة تقوم بأعمال البيت على قد ما تقدر والزوج يقوم بالانفاق على المنزل بما يرضي الله  "

 

 

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