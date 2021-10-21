رئيس حزب النور المصري: خرج علينا رجل الأعمال نجيب ساويرس بتصريح يقول فيه: موتوا بغيظكم

في معرض هجوم شنه رئيس حزب النور في مصر محمد نور على مهرجان الجونة السينمائي، انتقد عبارة صدرت عن أحد مؤسسيه رجل الأعمال نجيب ساويرس القائلة "موتوا بغيظكم".

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وعلى حسابه في موقع "فيسبوك" كتب رئيس حزب النور قائلا: "خرج علينا رجل الأعمال نجيب ساويرس بتصريح موجه إلى منتقدي مهرجان العري والابتذال المسمى بمهرجان الجونة يقول لهم: موتوا بغيظكم".

ولفت في منشوره إلى أن "ساويرس عندما يخاطب منتقدي هذا المهرجان، فهو في الحقيقة يخاطب جموع الشعب المصري الذي يرفض هذا الإسفاف بما يملكه من قيم ومثل وأخلاق. والمرأة المصرية ليست هذا النموذج الذي تعرضونه وتقدمونه في مهرجاناتكم وفنكم المزعوم من العري المبتذل والخيانات الزوجية والعلاقات المحرمة".

ورأى رئيس حزب النور أن "الشاب المصري ليس هو البلطجي ولا الأسطورة وليس هو الشاب المترف التافه صاحب العلاقات النسائية اللا أخلاقية، إنما هو البطل في ميادين التضحية والفداء والدفاع عن الوطن، هو المكافح من أجل لقمة عيش كريمة، هو الجيش الأبيض الذي يواجه الجوائح ويسقط منه شهداء، هم وهم وهم".

وذكرت صحيفة المصري اليوم أن رجل الأعمال نجيب ساويرس كان رد على انتقادات اعتبرت المهرجان مجرد فساتين للفنانات، بقوله: "اللي بيقول كده بيصعب عليا، دي ناس عايشة في القرون الوسطى ومش عاوزين يشوفوا جمال أو فرح".

وتابع ساويرس دفاعه قائلا: "الناس دي عاوزة ترجعنا للوراء، أنا غيَّاظ، باحس إننا كل ما نتقدم للأمام ونعرض الحرية والثقافة بتاعتنا والإبداع بتاعنا هم يتململوا في مكانهم، إن شاء الله يموتوا بغيظم".

وكانت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي قد انطلقت مساء الخميس، بمشاركة عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان إلى يوم الجمعة 22 أكتوبر.

المصدر: المصري اليوم