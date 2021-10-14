شاهد.. نجيب ساويرس يظهر لأول مرة من موقع حريق الجونة بعد ترميمه بسرعة البرق

كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن أحدث صورة لمسرح مهرجان الجونة قبل انطلاق حفل الافتتاح بساعات.

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وعلق ساويرس علي الصورة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، ساخرا :"أمال فين الحريقة"، كما نشر صورة له أمام القاعة، معلقا عليها :"الحمد لله".

وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كى يكون المكان جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح الذى سيشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، حيث تم ترميمها بسرعة البرق.

فى هذا الصدد، أكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائى، أن موعد ومكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى سيجري فى موعده، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة فى 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأى آثار للحريق، بحسب قوله.

وكان حريق قد التهم الجانب الخارجى من قاعة المؤتمرات، أمس الأربعاء، حيث نجح رجال الإطفاء فى السيطرة على الحريق، فيما نقلت عربات الإسعاف عددا من المصابين إلى مستشفى الجونة، حيث تبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

وتنطلق فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، ويستمر حتى الجمعة 22 من أكتوبر الحالى، وتم توجيه الدعوة لعدد كبير من مشاهير ونجوم الفن، وعلى رأسهم الفنانة يسرا، التى تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة.

المصدر: RT + اليوم السابع