عائلة ساويرس تكشف سبب حريق الجونة.. وتنشر صورة مركز الاحتفال

كشف رجل الأعمال المصري المهندس سميح ساويرس، عن سبب اندلاع حريق هائل في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، حيث أكد أن الحريق سببه ماس كهربائي.

مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم و سيتم افتتاح المهرجان في موعده ! pic.twitter.com/n1TnVFNtd2 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 13, 2021

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وأكد ساويرس، أن تجهيزات الحفل لم تتأثر بشكل كبير، وخلال 24 ساعة سيعود المكان إلى ما كان عليه قبل نشوب الحريق.

من جانبه، نشر نجيب ساويرس عبر حسابه على تويتر، صورة لمركز الاحتفال لمهرجان الجونة، قائلا: مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم وسيتم افتتاح المهرجان في موعده.

وسيطر رجال الإطفاء والحماية المدنية على الحريق الذي نشب في ساحة مسرح بلازا التي يقام فيها حفل افتتاح وختام مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة والذي ينطلق مساء غد الخميس، حيث تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف من أجل السيطرة على الحريق، فيما طمأن القائمون على المهرجان الحضور بأنه تمت السيطرة على الحريق، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل كاملة خلال ساعات.

المصدر: الوطن + اليوم السابع