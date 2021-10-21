بالفيديو.. مواطن لبناني يهدد بالانتحار
Reuters
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انتشر صباح اليوم الخميس، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنا لبنانيا يعتلي مبنى ويهدد بالانتحار من أمام مركز الأمن العام.
ويظهر في الفيديو المواطن وهو يقف على العواميد التي تستخدم في إنشاء الأبنية، فيما تعلو الصرخات من حوله.
امام مركز الامن العام الان: "بموت وما بنزل"، مواطن يعتلي البناء ويهدد بالانتحار، وعندما حاولنا التصوير تم اخلاء الساحة والاعتداء على من حاول التصوير.— mohamad chebaro محمد شبارو (@mchebaro) October 21, 2021
فوضى وتعامل فوقي وصريخ واذلال هذا هو المشهد امام بوابات محاولات الهروب من هذا الجحيم المسمى وطنا pic.twitter.com/3S3SaZwZpl
المصدر: "ليبانون ديبايت"
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