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بالفيديو.. مواطن لبناني يهدد بالانتحار

مجتمع

بالفيديو.. مواطن لبناني يهدد بالانتحار
Reuters
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انتشر صباح اليوم الخميس، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنا لبنانيا يعتلي مبنى ويهدد بالانتحار من أمام مركز الأمن العام.

ويظهر في الفيديو المواطن وهو يقف على العواميد التي تستخدم في إنشاء الأبنية، فيما تعلو الصرخات من حوله.

المصدر: "ليبانون ديبايت"

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