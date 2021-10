ملكة بريطانية ترفض تسلم جائزة Oldie of The Year

رفضت الملكة إليزابيث الثانية، استلام جائزة Oldie of The Year، التي تحتفي بإنجازات الجيل الأكبر سنا الذين قدموا مساهمة في الحياة العامة.

وفي هذا الصدد بررت إليزابيث الثانية رفضها تسلم الجائزة، قائلة: "شعورك هو الذي يحدد عمرك".

وعلى مدار الـ29 عاما الماضية، احتفلت جوائز Oldie of The Year بإنجازات الجيل الأكبر سنا، إلا أن الملكة البالغة من العمر 95 عاما رفضت "بأدب وحزم" جائزة من جوائز Oldie of the Year، لأنها "لم تكن تعتقد أنها تفي بالمعايير ذات الصلة" لقبولها.

وكتب غيلز براندريث، رئيس مجلس إدارة الجوائز، إلى سكرتير الملكة الخاص السير إدوارد يونغ ليسأله عما إذا كانت ستقبل جائزة أولديز الرئيسية لهذا العام.

إلا أن مساعد السكرتير توم لينغ بيكر، كتب رسالة جاء فيها: " تعتقد جلالة الملكة أنك كبير بالقدر الذي تشعر به، لذلك تعتقد الملكة أنها لا تلبي المعايير ذات الصلة لتتمكن من قبول الجائزة وتأمل أن تجد متلقيا أكثر جدارة".

هذا وشاركت اليوم الثلاثاء، دوقة كورنوال (زوجة ابن الملكة) في حفل توزيع الجوائز الشخصي الأول من The Oldie منذ عام 2019 في فندق سافوي في لندن.

المصدر: "التلغراف"