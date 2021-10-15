شاهد.. رانيا يوسف تقطع رقصة رومانسية بين أحمد السقا وزوجته
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تسببت الفنانة رانيا يوسف في قطع رقصة رومانسية للفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.
وظهر الفنان أحمد السقا مع زوجته الإعلامية مها الصغير على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، أثناء رقصهما رقصة رومانسية أمام الكاميرا، إلا أن الفنانة رانيا يوسف ظهرت من خلفهما وقطعت هذه اللقطة بسبب سلامها على مها الصغير، حيث وصف البعض اللقطة بأنها "جت في الوقت الغلط" وفقا للمثل المصري الشهير.
المصدر: القاهرة 24
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