 
مباشر
عاجل
تقارير أولية تشير إلى سقوط 7 قتلى و13 جريحا جراء تفجير في حسينية بقندهار

مصر.. تحذير للمواطنين من خطورة تعاطي نوع من الأدوية

مجتمع

مصر.. تحذير للمواطنين من خطورة تعاطي نوع من الأدوية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rigt

أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرات شديدة من خطورة تعاطي الأدوية بهدف تحسين الأداء البدني، أو تخفيف الشعور بالألم؛ لما قد تسببه تلك الأدوية من خطورة بالغة، وقد تعرض الحياة للخطر.

إقرأ المزيد
مصر تصنف مواد جديدة ضمن المخدرات بسبب سوء استخدامها
مصر تصنف مواد جديدة ضمن المخدرات بسبب سوء استخدامها

وأوضحت أن البعض يستخدم الأدوية الهرمونية والستيرويدات "الكورتيزون" بشكل خاطئ اعتقادا بأنها تعمل على زيادة القدرة على التحمل، أو زيادة الكتلة العضلية، أو تجنب الشعور بالألم أثناء التدريبات في صالات الألعاب الرياضية.

وقالت أن هناك اعتقاد خاطئ بأن تناول الأدوية الخاصة بمدرات البول يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، وأشارت إلى أن الاستخدام المفرط لمدرات البول قد يتسبب في مخاطر جسيمة مثل "الجفاف، وتشنجات العضلات، والدوخة، والطفح الجلدي، والنقرس، ونقص البوتاسيوم، وضعف التوازن، وانخفاض ضغط الدم، وقد يؤدي إلى الوفاة".

وتهيب الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام الكورتيزون وأدوية الهرمونات ومدرات البول دون إشراف طبي، وشددت على ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط، وتحت إشراف طبي.

المصدر: الوطن

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا