مصر تصنف مواد جديدة ضمن المخدرات بسبب سوء استخدامها

أعلنت هيئة الدواء المصرية إضافة 8 مواد جديدة إلى جدول قانون المخدرات الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.

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وجاء قرار الهيئة بعدما رصد الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إساءة استخدام تلك المواد.

وتداولت وسائل الإعلام المصرية أسماء المواد التي تم وضعها في جدول المخدرات بسبب سوء استخدامها وهي كما موضح بالصورة.

المصدر: مصراوي