مصر.. مصادرة دواء يستخدمه المواطنون بشكل كبير

رصدت هيئة الدواء المصرية، تداول 3 تشغيلات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية الذي يستخدمه المواطنون وهو مستحضر "ميراج".

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وقالت هيئة الدواء، إنه فور الرصد أصدرت الهيئة منشور 'غش تجاري' يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الصحية من تلك التشغيلات.

وأضافت في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الصحية: "إن التشغيلات الثلاثة مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي"، وقد تناول المنشور - علاوة عن تحديد أرقام تلك التشغيلات- أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية عن المغشوشة.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها.

وشددت الهيئة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.​

كما شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة أسفرت عن تحرير 20 محضر أدوية مغشوشة ومهربة وغلق 5 صيدليات غير مطابقة الاشتراطات الصحية وضبط لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

المصدر: "مصراوي"