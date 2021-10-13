تمثال شمع لترامب في أول فرع لمتحف "توسو" في الشرق الأوسط بدبي

كشف متحف مدام "توسو" الجديد في دبي، لتماثيل الشمع، عن نسخة تقليدية للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، والذي افتتح رسميا فرعه الأول في الشرق الأوسط، الأربعاء.

وضم المتحف الواقع على جزيرة اصطناعية صغيرة قبالة دبي، 60 تمثالا من الشمع لمشاهير وقادة العالم مستخدما أنواعا فاخرة من المادة، من كايلي جينر إلى الرئيس الصيني المبتسم شي جين بينغ، إلى جانب مجموعة من نجوم بوليوود في أوضاع راقصة مختلفة.

He's coming to London! ⚽ 🏃‍♂



Take a peak behind the scenes at @MoSalah's sitting! 👀 pic.twitter.com/hBwhV1Mwgj — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) January 24, 2020

ويجلس تمثال ترامب، الذي يضع ربطة عنق حمراء مميزة، على مكتب وينظر لأسفل ويتفقد هاتفه الذكي، بينما يقف تمثال شمعي أنيق للسيدة الأولى السابقة ميلانيا بجانبه، في فستان أزرق، بإطلالتها الكلاسيكية أثناء الحملة الرئاسية عام 2016.

وتم إنشاء تماثيل الشمع في متحف "مدام توسو" بدبي على مدى ستة أشهر على يد فريق مكون من 20 فنانا في استوديو المتحف بلندن، حيث تم صب الشمع في إطارات معدنية، ثم نحتها بالطين، كما تم زرع خصل من شعر بشري حقيقي باستخدام الإبر.

Today is the 70th birthday of the Indian Prime Minister, Narendra Modi! 🎈#tb to when he met his figure in 2016 pic.twitter.com/GgB28pfFmS — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) September 17, 2020



وخلال فترة رئاسته، اعتبر ترامب صديقا مقربا في حكام أبو ظبي، إذ رحبت الإمارات بسياسات ترامب في المنطقة، بما في ذلك تشدده تجاه إيران، كما يمتد نادي ترامب الدولي للغولف الذي طورته شركة "داماك" العقارية، وسط مجموعة من الشقق والفيلات الفخمة في دبي.

ولا يوجد تمثال للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في العروض، لكن متحدثا باسم الشركة قال إنه "قد يتم عرضه في وقت ما في المستقبل".

المصدر: "أ ب"