فرنسا.. رفع دعوى قضائية على "ماكدونالدز" لاستخدامها الأطفال في الإعلانات

رفعت جمعية المستهلكين الفرنسية "UFC-Que Choisir" دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، لاحتمال استخدامها أطفالا في الإعلانات.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن "الجمعية حددت حالات قام فيها المؤثرون القصر بالترويج لمنتجات ماكدونالدز على الشبكات الاجتماعية، والاتصال بسلسلة المطاعم مباشرة دون الإشارة إلى وجود أي علاقة تجارية".

وفقا للجمعية، فإن "مثل هذه الإجراءات تجعل جمهور هذا المؤثر أو ذاك يعتقد أن التوصيات غير مهمة"، وأن هذه "الممارسة التجارية المضللة، تقود للمسائلة القانونية".

بدورها، وصفت "ماكدونالدز" الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة، وأنها مهينة ومحسوبة لجذب انتباه الصحافة".

وأكدت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة سابقا، أنها "لا تدخل في اتفاقيات شراكة مع القاصرين الذين تبلغ أعمارهم 17 عاما أو أقل"، داعية الجمعية لـ"مناقشة الوضع والإجابة على جميع الاستفسارات".

المصدر: "نوفوستي"