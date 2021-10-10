"كل واحد ينام على الجنب اللى يريحه".. الفنانة رانيا يوسف تكشف عن موقفها حول التبرع بالأعضاء

أكدت الفنانة المصري رانيا يوسف دعمها لفكرة التبرع بأعضائها عقب وفاتها لكي يستفيد منها الغير، لافتة إلى أن كل إنسان لديه الحرية في اختياره.

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وفي تصريحات لها مع عدد من الصحفيين والإعلاميين الموجودين في تصوير مسلسلها الجديد "المماليك"، قالت رانيا يوسف: كل واحد ينام على الجنب اللى يريحه، ربنا خلقنا أحرار.. أنا شخصيا شايفة أن ده جسمي، ويمكن يكون منفعة لغيري يستفيد بيه..بدل ما ياكله الدود..ممكن حد يستفيد بقرنية أو بقلب، أو حتى بصباع".

وحول "الشرعية" لهذا الموضوع، أوضحت قائلة: "أنا لا أتكلم عن شرع الله، أنا بتكلم عن فكري..دماغي اللى أد النملة".

المصدر: RT