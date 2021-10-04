أستاذة عقيدة مصرية تعلق عن إعلان إلهام شاهين التبرع بأعضاءها بعد وفاتها

كشفت أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر آمنة نصير، عن حكم التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة في الدين الإسلامي بعد إعلان فنانات رغبتهن في التبرع بأعضائهن.

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وقالت بعد إعلان الفنانة إلهام شاهين، عن عزمها التبرع بجميع أعضائها عقب وفاتها، ودعوتها الناس لتلك المبادرة، التي أطلقها الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إن التبرع بالأعضاء عقب الوفاة رأي صائب، لكون هذه الأعضاء سيكون مصيرها إلى التراب في المقبرة، ولا مانع من أن ينتفع بها إنسان تحييه وتعطيه الصحة، بشرط ألا يستعجل الطبيب الذي يحصل على الأعضاء خروج الروح.

وأضافت نصير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ست الستات"، الذي يعرض على "صدى البلد"، أن التبرع بالأعضاء عمل إنساني كريم يسهم في إحياء مريض، ويجب ألا يتحول لتجارة، مستنكرة الهجوم على الفنانة إلهام شاهين، بعد إعلانها التبرع بأعضائها عقب وفاتها.

وأوضحت أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، أن رأي إلهام شاهين صواب، وأنه لا مانع في الإسلام أن يكون هناك تبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة شخص آخر، "التبرع عمل كريم يحيا به مريض، ويحمي الأعضاء من الفناء في المقبرة، مَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

المصدر: الوطن