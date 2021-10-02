"بدل ما يأخذوا جزء من إنسان حي"..إلهام شاهين تكشف عن رأيها في موضوع "التبرع بالأعضاء"

كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، أنها استشارت عددا من رجال الدين بخصوص موضوع التبرع بالأعضاء، لافتة إلى أنهم أكدوا لها أن هذا الأمر "حلال".

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وفي مقابلة مع صحيفة "الوطن"، قالت إلهام شاهين موضحة: "موضوع التبرع بالأعضاء حلال جدا، وسألت متخصصين من رجال الدين المستنيرين، وقالوا هذا حلال جدا، وهما شخصيا مستعدان للتبرع بالأعضاء، مثل الشيخ خالد الجندي الذي قال هذا وأعلن أنه متبرع منذ عشر سنوات".

وأكملت: "يا ريت كلنا نفعل هذا المشروع، ويكون لدينا بنك من الأعضاء البشرية، بدلا ما يأخذوا جزء من إنسان حي، ربنا يجازي الجميع خيرا، فهناك من يغسل كلى بيغسل يوم بعد يوم، وهناك من يحتاج كبد، وهناك من يحتاج رئة، وقرنية، فيه ناس هتترحم من الأدوية".

وأضافت الفنانة المصرية: "الجسم سيفنى، ما هي الخسارة التي سيخسرها المتوفى، فسيكون هذا صدقة جارية..أنقذ ناس من الوجع والألم، وأتمنى الناس تفكر وتقتنع وتقر بهذا الموضع موجود ولم يتم تفعيله لنقص الثقافة عند الناس".

المصدر: "الوطن"