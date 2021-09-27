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الفنانة المصرية إلهام شاهين بجوار زوجها الأول عادل حسني بعد 25 عاما على انفصالهما

الثقافة والفن

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ظهرت الفنانة المصرية إلهام شاهين بمقطع فيديو بجوار زوجها الأول المنتج عادل حسني، بعد 25 عاما على انفصالهما.

وكان ذلك خلال ندوة تكريم الفنانة سلوى خطاب في "مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط" في الدورة الـ37.

 

المصدر: "اليوم السابع" 

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