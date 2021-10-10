السيسي يضاعف جائزة فائزة بمسابقة ضمن مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

سلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جوائز الفائزين بالمراكز الـ3 الأولى بالمسابقة التي تم إعدادها لأفضل المشروعات المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة"، خلال افتتاح معرض "تراثنا".

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وفي إطار مشاركته في افتتاح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، سلم السيسي السيدة المصرية، عبير سالم، التي حصدت المركز الأول، عن تميزها في تصنيع اللوحات الذاتية بمحافظة الفيوم، شيكا بـ50 ألف جنيه، حيث علقت على ذلك بالقول: "أقطن في قرية سياحية جميلة وأتمنى أن أفتح ورشة عمل فيها، لتطوير الأفكار وتدريب الشباب، لكي نكون جميعا يدا واحدة، وأوجه التحية لمبادرة حياة كريمة لأنها نورت القرى".

وتوجهت إلى السيسي قائلة: "حضرتك فتحت لنا طاقة أمل في الريف المصري، إن يبقى فيه تواصل، ومبادرة حياة كريمة فرحت كل أهالي قرى الريف في مصر".

في حين رد السيسي قائلا: "كتر خيرك أنا تشرفت بيكي وهنعملك المركز اللي عاوزة تعمليه، حاجة تاني؟"

هذا ورفض السيسي تسليم السيدة المصرية، جميلة، الحاصلة على المركز الثاني، عن تميزها في تصنيع المشغولات اليدوية بمحافظة سوهاج، شيكا وقدره 30 ألف جنيها، بعد أن أوضحت أنها تربي 4 يتيمات، وأنها حاصلة على 3 دبلومات، مناشدة إياه بأن يوفر لها وظيفة: "هي بنت شقيقتي، وتوفت والدتها ووالدها، وأربي أبنائي الثلاثة"، فعلق الرئيس المصري قائلا: "مش هينفع 30 ألف جنيه..هديكي ضعف المبلغ ده".

أما المركز الثالث، فكان من نصيب أحمد وليد مختار، وهو مواطن من محافظة الغربية، حديث التخرج.

المصدر: "الوطن" + RT