مصر.. حمو بيكا في دائرة الاتهام مجددا

تباشر الجهات المختصة في مصر، التحقيق بواقعة اتهام مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا وحارسه الشخصي بالتعدي على شاب بالضرب داخل محطة بنزين، لسعيه التقاط صورة تجمعه مع الفنان.

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وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة العامرية أول، بلاغا من مدعو عمره 38 عاما، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا 33 عاما، بالتعدي عليه بالضرب.

وقال المجني عليه في أقواله بالمحضر، إنه "أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي، شاهد مؤدي المهرجانات حمو بيكا"، مشيرا إلى أنه "حاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول".

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، اتهم المجني عليه حمو بيكا بالاعتداء عليه: "عند معاتبتي للبدي غارد قام حمو بيكا بالتعدي عليا بالضرب أيضا محدثا إصابتي" بحسب أقواله.

وتسلمت النيابة العامة التقرير الطبي للمجني عليه والذي أظهر "إصابته بكسر بعظام الوجه، وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وفي حادثة مشابهة بعض الشيء، في شهر يوليو الماضي، كانت وسائل الإعلام المصرية نشرت فيديو للحظة مشاجرة المطرب الشعبي حمو بيكا في الشارع مع مواطنين، في مارينا بالساحل الشمالي، بعد اصطدام سيارته بأخرى.

وظهر حمو بيكا في الفيديو يسب أصحاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب والألفاظ البذيئة، مع تبادل الاشتباك من قبل الطرفين، ومحاولة البعض الفصل بين الطرفين.

المصدر: "الوطن"