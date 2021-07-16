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شاهد.. أول فيديو لمشاجرة حمو بيكا في الشارع وضرب المواطنين

مجتمع

شاهد.. أول فيديو لمشاجرة حمو بيكا في الشارع وضرب المواطنين
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نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة مشاجرة المطرب الشعبي حمو بيكا في الشارع مع المواطنين، في مارينا بالساحل الشمالي، بعد اصطدام سيارته بأخرى.

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وظهر مطرب المهرجانات في الفيديو يسب أصحاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب والألفاظ البذيئة، مع تبادل الاشتباك من قبل الطرفين، ومحاولة البعض التحجيز بينهما.

ويحكي أحمد ابن عم صاحب السيارة المصطدمة بسيارة حمو بيكا، أنه كان مع قريبه القادم من دبي، ويتجولون في مارينا بالساحل الشمالي، مضيفا أنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير في اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأوا بأنها سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا.

تفاجأ أحمد وابن عمه، بنزول حمو بيكا من سيارته رانج روفر مع مجموعة من العاملين معه، ويسبونهم بألفاظ بذيئة، وينهالون عليهم بالضرب، بحسب حديثه:"معاه حوالي 4، شدونا من العربية وضربونا ومسكوا قالب طوب كسرولنا الإزاز"، فضلا عن السباب المستمر دون نقاش أو تفاهم.

المصدر: الوطن

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