عائلة يمنية تسقط بسيارتها من منحدرات جبل صبر في واقعة مفجعة (صور)
Reuters KHALED ABDULLAH
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تسبب سقوط سيارة من أحد منحدرات جبل صبر في اليمن، بعدد من القتلى والجرحى ضمن عائلة واحدة، وفق ما ذكر موقع "المشهد اليمني".
ونشر "الموقع اليمني" في "تويتر"، صور تظهر موقع الحادث، معلقا: "وفاة امرأتين وإصابة 5 من أسرة واحدة حالة بعضهم حرجة جراء حادث سقوط سيارة كانوا يستقلونها من أحد منحدرات جبل صبر".
#تعز.. وفاة امرأتين وإصابة 5 من أسرة واحدة حالة بعضهم حرجة جراء حادث سقوط سيارة كانوا يستقلونها من إحدى منحدرات جبل صبر pic.twitter.com/G9abaNZVVr— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) October 9, 2021
المصدر: "المشهد اليمني"
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