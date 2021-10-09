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عائلة يمنية تسقط بسيارتها من منحدرات جبل صبر في واقعة مفجعة (صور)

مجتمع

عائلة يمنية تسقط بسيارتها من منحدرات جبل صبر في واقعة مفجعة (صور)
Reuters KHALED ABDULLAH
جبال في اليمن
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تسبب سقوط سيارة من أحد منحدرات جبل صبر في اليمن، بعدد من القتلى والجرحى ضمن عائلة واحدة، وفق ما ذكر موقع "المشهد اليمني".

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ونشر "الموقع اليمني" في "تويتر"، صور تظهر موقع الحادث، معلقا: "وفاة امرأتين وإصابة 5 من أسرة واحدة حالة بعضهم حرجة جراء حادث سقوط سيارة كانوا يستقلونها من أحد منحدرات جبل صبر".

المصدر: "المشهد اليمني"

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