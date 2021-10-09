مصر.. عائلة المنشد سيد النقشبندي تتجه للقضاء

كشفت عائلة المنشد المصري الراحل، سيد النقشبندي، أنها ستلجأ للقضاء، في واقعة تغيير مغني الراب الفلسطيني، شب جديد، بكلمات ابتهال "مولاي إني ببابك" الشهير، للشيخ النقشبندي.

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وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، أكد أحمد ممدوح، حفيد المنشد الراحل، أن عائلته ستلجأ للقضاء وسترفع قضية فيما يخص واقعة تحريف ابتهال جده، والذي قال فيه شب جديد: "مروان إني ببابك قد بسطت يدي"، بدلا من "مولاي إني ببابك".

وأوضح الحفيد أن الدعوى ستكون ضد مغني الراب مروان بابلو، وذلك لأن ما حدث كان في حفله، وبالتالي ستتم محاسبته قانونيا، متسائلا: "أين كانت الرقابة والمصنفات في هذا الحفل، وكيف سمحت لهذا الأمر أن يحدث؟"

وعن قيام المحامي سمير صبري، برفع دعوى ضد مروان بابلو وشب جديد في ذات الشأن، أشار أحمد ممدوح إلى أنه وعائلته "يرحبون بالتعاون مع أي محام في سبيل الحصول على حق الشيخ سيد النقشبندي".

وكان شب جديد قد تعرض لحملة انتقادات، عقب ظهوره في حفل مغني الراب مروان بابلو، الذي أقيم في مركز "المنارة أرينا" بالقاهرة الجديدة، ما جعل نقابة المهن الموسيقية، تصدر قرارا بمنع التعامل مع المؤدي مروان بابلو.

المصدر: "مصراوي" + RT