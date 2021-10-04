المهن الموسيقية المصرية: "مينفعش نلعب في ابتهال مولاي ونجرده من قيمته"

قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية المصرية، إن استبدال كلمة ابتهال "مولاي إني ببابك" للشيخ سيد النقشبندي لا يجوز.

إقرأ المزيد

ولفت إلى أن مطرب الراب الفلسطيني، شب جديد "لعب في منطقة شائكة واستخدام تحريف الكلمات في جزء يمس مشاعر وقيم الشعب العربي والإسلامي، خلال حفلة المغني المصري، مروان بابلو.

وأضاف مرتضى فى تصريحات صحفية أن ابتهال الشيخ النقشبندي مرتبط بالمناسك الدينية "ومينفعش نلعب في ابتهال زي كده ونجرده من قيمته ونجرده من معناه الحقيقي لمجرد حد بيغني أيا كان هو بيقدم إيه".

وتابع المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن أي قيم سواء في المجتمع الإسلامي أو العربي أو المسيحي تقبل بهذا التحريف بأن يتم استبدال لفظ الجلالة باسم إنسان.

وأشار إلى أن الشخص الثاني الذي كان برفقة مروان بابلو لن يحصل على تصريح بالغناء في مصر مرة أخرى، وأن مجلس الإدارة يرى أن ما حدث تجاوز كبير في حق القيم والمبادئ المصرية والإسلامية، وأنه كان يجب اتخاذ قرار حازم بهذا الشأن ووقف إعطاء تصاريح غناء مرة أخرى لمروان بابلو مغني الراب .

المصدر: RT