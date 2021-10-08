مصر.. تحقيقات موسعة في واقعة العثور على آلاف من عبوات لقاح كورونا بجوار ترعة مياه (صور+فيديو)

تواصل النيابة العامة والنيابة الإدارية بمحافظة المنيا في مصر، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على عبوات من لقاح كورونا ملقاة على جانب ترعة بمركز بنى مزار.

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وكلف محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي نائبه محمد أبو زيد، بمراجعة مخزن الأدوية بالمحافظة وفحص السجلات والكشف عن دخول وخروج كميات اللقاح إلى مراكز المحافظة ونقاط التطعيم المختلفة المنتشرة بمدن وقرى محافظة المنيا.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان العثور على الكميات التى لم يحدد عددها بعد أن ترددت معلومات أنها مابين 35 ألف و65 ألف عبوة كما استدعت النيابة عددا من المسؤولين في مديرية الصحة وإدارة بنى مزار الصحية محل الواقعة، لسماع أقوالهم والتحقيق معهم.

وكان أهالي قرية ابشاق بمركز بني مزار قد أبلغوا أجهزة الأمن مساء الخميس بعثورهم على كميات كبيرة من لقاح كورونا ملقاة على جانب ترعة القرية قرب الطريق الدائري فتم التحفظ على الكميات وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT