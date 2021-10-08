الأردن.. إنقاذ شخص من الغرق في البحر الميت

أفادت وسائل إعلام أردنية مساء يوم الجمعة بأن فرق الغطس أنقذت شخصا من الغرق في البحر الميت.

وتعاملت فرق الغطس من مركز شهداء البحر الميت المتواجدة بمنطقة المياه الساخنة والتابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء مع سقوط شخص داخل المياه.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية بأن سرعة استجابة الفرق المتواجدة كان لها الدور الكبير في عملية إخراجه وتقديم الإسعافات الأولية في الموقع ومن ثم نقله إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع إصابة ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس أثناء عملية تنظيف وصيانة أحد الآبار بمنطقة دابوق.

وأضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية وهم قيد العلاج.

المصدر: بترا