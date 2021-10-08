سهير رمزي: "عندي 33 قطة مبوظين حياتي"
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgi5
قالت الفنانة المصرية سهير رمزي إنها لم تكن من محبي القطط، ولكن الآن "عندي 33 قطة مبوظين حياتي".
وقالت: "ما كنتش بحب القطط، ولما جاتلي قطة واحدة، بقى عندي دلوقتي ٣٣ قطة، لأني عشرية، وهم مبوظين لي حياتي وعمري كله"، مضيفة: "مش بقدر أسافر ولا أروح ولا أجي غير لما أكون مظبطة كل حاجة ليهم".
وتحدثت الفنانة خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب.
المصدر: "مصراوي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.