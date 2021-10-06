تركي آل الشيخ ينشر صورة بمناسبة "حرب 6 أكتوبر" ويعلق

يحتفل المصريون اليوم الأربعاء، بذكرى "نصر أوكتوبر"، إثر حرب الـ6 من أكتوبر عام 1973 التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين والعرب مع هذه المناسبة، حيث نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على صفحته في "تويتر" صورة للرئيس المصري الأسبق الراحل، محمد أنور السادات، وقال: "6 أكتوبر..رجل عاش شجاعا ومات شهيدا".

٦ اكتوبر 🇪🇬 رجل عاش شجاعاً ومات شهيداً ... 🦅 pic.twitter.com/9mIWpE4yYq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 5, 2021

كما احتفى العديد من "المغردين" بهذه الذكرى، وهنأوا مصر على "النصر".

🇪🇬ذكرى انتصارات حرب٦ اكتوبر المجيدة، كل عام وبلادنا العظيمه مصر في نصر وخير وامان وسلام وازدهار 🇪🇬#حرب_أكتوبر_المجيدةpic.twitter.com/WqhllQr9s1 — Mohamed Rashad (@mohammedrashad0) October 5, 2021

اليوم ذكرى حرب أكتوبر، ذكرى تحدي ونجاح واسترداد ما أخذ بالقوة بقوة مماثلة ودبلوماسية سابقة لأوانها. دائما مصدر فخر. https://t.co/FxdObFFvr1 — Kareem Farid (@KareemFarid) October 6, 2021

المصدر: RT