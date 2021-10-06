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تركي آل الشيخ ينشر صورة بمناسبة "حرب 6 أكتوبر" ويعلق

مجتمع

تركي آل الشيخ ينشر صورة بمناسبة
رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ
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يحتفل المصريون اليوم الأربعاء، بذكرى "نصر أوكتوبر"، إثر حرب الـ6 من أكتوبر عام 1973 التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين والعرب مع هذه المناسبة، حيث نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، على صفحته في "تويتر" صورة للرئيس المصري الأسبق الراحل، محمد أنور السادات، وقال: "6 أكتوبر..رجل عاش شجاعا ومات شهيدا".

كما احتفى العديد من "المغردين" بهذه الذكرى، وهنأوا مصر على "النصر".

المصدر: RT

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