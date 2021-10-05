الإمارات..الحكم على 5 أجانب بالإعدام

أصدرت محكمة جنايات عجمان في الإمارات، حكما يقضي بإعدام 5 آسيويين، بتهمة قتل رجل أعمال آسيوي وسرقة مبلغ 109 آلاف درهم من داخل منزله، مع سبق الإصرار والترصد.

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وتم الحكم بالإعدام على 4 متهمين آسيويين يبلغون من العمر 39 عاما، و25 عاما، و21 عاما، و27 عاما، وغيابيا على آسيوي أيضا، يبلغ من العمر 26 عاما، لقتلهم رجل أعمال، كما أصدرت المحكمة قرارا يقضي بإلزامهم بغرامة مالية قدرها 109 آلاف درهم، وإحالة الادعاء بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، بحسب صحيفة "البيان".

وفي تفاصيل هذه القضية، ورد بلاغ إلى الشرطة من رجل آسيوي يفيد بتغيب صديقه رجل الأعمال، إذ أن الأخير لم يجب على هاتفه، ولم يفتح باب الشقة عند الذهاب إليه، ما دفع بدورية شرطة إلى الانتقال لسكن المتغيب، وبمعاينة الشقة تمت مشاهدة ثلاجة رمادية اللون، ولوحظت قدم إنسان خارجة منها وهي غير محكمة الإغلاق واتضح بأنها جثة لشخص متوفى وعليها آثار دماء، وجرى الكشف عن أن الشخص المتواجد داخل الثلاجة هو الشخص المتغيب في البلاغ وهو صاحب البناية، وفق الصحيفة.

وتمكنت التحريات والأبحاث التي قامت بها القوى الأمنية، من كشف الجناة، وهم 5 أشخاص مستأجرين لشقة في بناية المجني عليه.

وأشارت التحقيقات إلى أنهم قاموا بالتخطيط لقتل المجني عليه وسرقته لكونه رجل أعمال وبحوزته مبالغ مالية داخل شقته، حيث قام 3 أفراد منهم بالدخول إلى الشقة من سطح البناية عن طريق فتحة التكييف وذلك قبل دخول المجني عليه بساعة، وفتشوا الشقة، واستطاعوا العثور على 109 آلاف درهم، وانتظروه داخل الشقة وبعد دخوله قاموا بطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، وبعد التأكد من مفارقته الحياة قاموا بغسل الجثة والشقة من آثار الدماء، ووضعوا الجثة داخل الثلاجة، ومن ثم مغادرة شقة المجني عليه، والتوجه إلى شقتهم وتغيير ملابسهم ورميها في سلة المهملات خارج البناية، ومن ثم الاختباء في إمارة أخرى ثم توجهوا للمطار لمغادرة الدولة.

وتم عمل تعميم على المتهمين، وتبين أن 3 منهم على متن الطائرة وأنها على مدرج الإقلاع فتم إيقاف الطائرة وضبط المتهمين.

المصدر: "البيان"