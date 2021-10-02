مصرع أربعة من كوادر شرطة أبو ظبي جراء تعرضهم لحادث سقوط طائرة
نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اليوم السبت، أربعة من كوادرها الذين لقوا مصرعهم جراء سقوط طائرة الإسعاف التي كانوا على متنها في أثناء تأديتهم الواجب.
وقال بيان للقيادة العامة أن "أبناء الواجب المغفور لهم المقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، والملازم طيار ناصر محمد الراشدي، والطبيب المدني شاهد فاروق غلام، والممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو، قد وافتهم المنية اليوم السبت إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب".
وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل.
#نعي | بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم بأذن لله— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 2, 2021
مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي
ملازم طيار ناصر محمد الراشدي
طبيب مدني شاهد فاروق غلام
ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو pic.twitter.com/AkbpKVgNQ9
المصدر: تويتر+الإمارات اليوم
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.