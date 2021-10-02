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مصرع أربعة من كوادر شرطة أبو ظبي جراء تعرضهم لحادث سقوط طائرة

مجتمع

مصرع أربعة من كوادر شرطة أبو ظبي جراء تعرضهم لحادث سقوط طائرة
Reuters
أبو ظبي، ارشيف
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نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اليوم السبت، أربعة من كوادرها الذين لقوا مصرعهم جراء سقوط طائرة الإسعاف التي كانوا على متنها في أثناء تأديتهم الواجب.

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وقال بيان للقيادة العامة أن "أبناء الواجب المغفور لهم المقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، والملازم طيار ناصر محمد الراشدي، والطبيب المدني شاهد فاروق غلام، والممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو، قد وافتهم المنية اليوم السبت إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب".

وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل.

المصدر: تويتر+الإمارات اليوم

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