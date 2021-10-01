مصر.. الراقصة لورديانا تسبب في وقف معلم

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا في مصر، قرار عقاب معلم بمدرسة الشهيد خيرت الثانوية بنجع حمادي بوقفه عن العمل لمدة شهرين.

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وجاء العقاب بسبب قيام المعلم ومجموعة من التلاميذ في أحد فصول مدرسة الشهيد خيرت القاضي بمشاهدة مقاطع رقص للراقصة البرازيلية "لورديانا" علي السبورة التفاعلية خلال شهر نوفمبر 2020.

ونشر مقطع الفيديو لمعلم الرياضيات وطالبين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهرون فيه وهم يشاهدون فيديو على السبورة الذكية، للراقصة البرازيلية لورديانا، وهي ترقص، ما أثار غضب مستخدمو فيس بوك، وأولياء الأمور في نجع حمادي وأيضًا محافظات الصعيد.

ويقول المعلم، البالغ من العمر 59 عامًا، الذي ظهر في مقطع الفيديو، إنه دخل الفصل في حصة احتياطي، وشاهد طالبين يستمعون لفيديو على السبورة الذكية، الذي لا يجيد استخدامها، لكبر سنه، وطالب منهم اطفاء هذا الفيديو، لأنه مسىء، ولكنهما رفضوا ذلك، وأصر على طلبه، ولكن دون جدوى، وفوجىء بعدها، تداول هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا أنه من المحتمل أن يكون ضغينة خطط لها بعض الطلاب ضده.

المصدر: أخبار اليوم