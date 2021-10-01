مصر.. الراقصة دينا تثير الجدل بتصريحات حول ما سيكتب على قبرها بعد وفاتها
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علقت الراقصة المصرية دينا، على سؤال طرحه الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الفنانة فيفي عبده: "هل تريدين بعد موتك أن يكتب على قبرك الراقصة".
وقالت دينا تعليقا على السؤال: "يتكتب اللي يتكتب، مش هازعل خلاص هاكون مشيت".
وأظهر البرومو الدعائي للحلقة صدمة الفنانة فيفي عبده من السؤال، ولكن لم تتضح إجابتها الكاملة على السؤال، بالرغم من أنها أكدت أن الله هو من سيحاسبها وليس العباد.
وقالت الراقصة دينا: "يتكتب اللي يتكتب، خلاص هكون مشيت، وبعدين وقتها هيتكتب في الجرايد وفاة الراقصة دينا، وساعتها مش هزعل لأني مش هكون موجودة".
المصدر: الوطن
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