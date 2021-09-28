المذيع العراقي نزار الفارس يوجه سؤالا صادما للراقصة المصرية فيفي عبده

وجه المذيع العراقي نزار الفارس سؤالا صادما وغير متوقع للراقصة فيفي عبده، وذلك خلال عرض البرمو الرسمي لحواره معها على قناة "الرشيد".

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وظهر في الفيديو الإعلامي نزار الفارس وهو يحاور الراقصة المصرية فيفي عبده، ويوجه سؤالا لها: "هل تريدين بعد موتك يكتبون على قبرك الراقصة؟"، في وسط ذهول من الأخيرة.

وسيتم إذاعة اللقاء يوم الجمعة المقبل، للحديث عن أبرز محطاتها الفنية، ومواصفات فتى أحلامها، وموعد إعلان اعتزالها المجال الفني بشكلِ عام.

المصدر: قناة "الرشيد" العراقية